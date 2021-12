FINALI MONDIALI - Une fête en rouge Ferrari

La réputation légendaire de Ferrari est indissociable du sport automobile. Depuis la création de la Formule 1 en 1950, les Italiens font partie de l’élite du sport automobile au volant de leurs bolides rouges. D’ailleurs, la marque au cheval cabré gère aujourd’hui plusieurs championnats monomarques. La finale de la saison réunit tous les champions à un grand rassemblement. Mais les Finali Mondiali ne font pas que célébrer les vainqueurs. Elles sont aussi l’occasion pour les passionnés de participer à un grand gala et pour les propriétaires de voitures de route et de course d’une grande rareté de mettre une dernière fois les gaz sur le circuit avant la trêve hivernale. Les nombreux fans ont ainsi pu observer et surtout écouter en direct les anciens pilotes Giancarlo Fisichella, Olivier Beretta et Andrea Bertolini s’élancer sur la piste toscane avec trois anciens pilotes de Formule 1. Les adeptes de Ferrari classiques en ont, quant à eux, également eu pour leur argent. Mais cette année encore, les grandes stars étaient une fois de plus les modèles FXX ultra rares.

D’innombrables voitures ont pris part aux Finali Mondiali. Ferrari La nouvelle Ferrari Daytona SP3 était également de la partie. Ferrari Tout comme deux de ses classiques prédécesseurs. Ferrari

La nouvelle hypercar Ferrari Daytona SP3

Ou presque, car Ferrari a profité de l’occasion pour lancer une nouvelle hypercar, limitée à 599 exemplaires. La Ferrari Daytona SP3 est le troisième modèle de la gamme Icona après les Ferrari Monza SP1 et SP2 et rend simultanément hommage à l’histoire de la marque. Lors des 24 Heures de Daytona en 1967, première édition du championnat du monde des prototypes sportifs, Ferrari a fait monter trois voitures sur le podium: la 330 P3/4, la 330 P4 et la 412P, qui ont franchi la ligne d’arrivée côte à côte, incarnaient l’esprit des sports-prototypes des années 1960, l’âge d’or des voitures de course à roues couvertes.