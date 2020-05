«Fortnite»

Une «fête royale» pour célébrer un cap important

Le célèbre jeu de type «battle royale» a passé la barre des 350 millions de joueurs et prévoit un nouvel événement musical ce samedi.

Cela représente 100 millions de joueurs de plus par rapport à mars 2019, lorsque «Fortnite» ne revendiquait encore «que» 250 millions de joueurs inscrits. Epic Games ajoute que les joueurs ont passé au total 3,2 milliards d’heures de jeu pendant le seul mois d’avril dernier. Ce titre, comme le reste de l’industrie du jeu vidéo , a profité de la pandémie de coronavirus et du fait que beaucoup de personnes sont restées coincées chez eux.

Pour célébrer ce cap important, Epic Games a prévu un nouvel événement virtuel en direct, après les récents concerts du rappeur Travis Scott sur «Fortnite» qui a explosé les compteurs en établissant un nouveau record avec plus de 12,3 millions de joueurs réunis à travers le monde le 23 avril dernier (27,7 millions au total sur l’ensemble du week-end). Diplo, membre de Major Lazer, a aussi donné un show virtuel surprise samedi dernier. La «Fête royale», elle, aura lieu ce samedi 9 mai dès 3 heures du matin (heure suisse) dans le mode Party Royale du jeu et prévoit la participation des DJs Dillon Francis, Steve Aoki et deadmau5. Pour les joueurs qui préfèrent dormir à cette heure-là, Epic Games annonce sur son site officiel une rediffusion du spectacle prévue de 20 h à 21 h le même jour. L’éditeur annonce qu’un nouvel accessoire, les Ailes de néon qui réagissent à la musique, sera par ailleurs offert aux personnes qui se connecteront entre le samedi (dès minuit) et le lundi (jusqu’à 16 h).