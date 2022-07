Vaud : Une fête sauvage a réveillé les Diablerets

Il s’agissait bien en effet d’une rave organisée dans la carrière du Léderrey, non loin du village. La fête non autorisée a rassemblé entre 300 et 400 personnes venues de partout en Suisse et de pays frontaliers. Dimanche matin, la musique était toujours audible. «Et la commune laisse faire!», rage une habitante. «Quel commentaire idiot! Sachant que c’était une «rave» illégale et qu’un grand nombre de policiers et d’autorités étaient sur place…», lui a répondu Christian Reber, syndic des Diablerets.