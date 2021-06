Genève - Feu de combles: locataire évacué par la grande échelle

Début de semaine agité pour les habitants du 15, rue du Jeu-de-l’Arc, aux Eaux-Vives (GE). A 7h41, le Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève était averti d’un feu de combles à cette adresse, proche d’une des grandes artères de la ville. Une vingtaine d’appels plus tard et à peine deux minutes après l’alarme, un premier véhicule de pompier est arrivé sur place. «Nous avons constaté que le secteur était enfumé et qu’une personne appelait au secours depuis sa fenêtre, dans les combles de l’immeuble», détaille Nicolas Millot, officier de communication du SIS.