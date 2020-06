MMA

Une «Fight Island» à Abu Dhabi en juillet

Dana White, le charismatique patron de l’«Ultimate Fighting Championship», va réaliser son rêve. Volkan Oezdemir pourrait être de la partie.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Dana White avait rêvé à une île, où ses combattants pourraient s’isoler et se battre en toute sécurité . L’Américain de 50 ans va organiser 4 soirées au cœur du mois de juillet à Abu Dhabi, dans une zone de 25 km 2 entièrement privatisée pour l’occasion. Les combats se dérouleront à huis clos.

«Nous avons eu l’idée d’avoir des combats sur une «Fight Island», parce que nous avions besoin d’une destination pour organiser des événements internationaux pendant la pandémie mondiale, a indiqué le boss de la discipline. Abu Dhabi a été un endroit incroyable pour organiser des combats au cours des dix dernières années et c’est l’endroit idéal pour ces événements.»

Sur place, l’UFC va créer une large zone de sécurité dans l’île de Yas – là où se déroule le GP d’Abu Dhabi de Formule 1 – qui comprendra une arène, un hôtel, des centres d’entraînement et des restaurants, à la disposition des sportifs, de leur entourage, ainsi que des employés nécessaires à une telle organisation.

«L’infrastructure que nous construisons représente une occasion unique pour les combattants qui n’a jamais été faite auparavant. On va bâtir une arène, un centre d’entraînement privé et un octogone directement sur cette île. Ça va être une expérience qu’aucun d’entre nous n’oubliera jamais», a jubilé White.

White avait réussi à organiser quelques soirées aux États-Unis ces dernières semaines malgré les nombreuses restrictions, mais uniquement avec des athlètes basés sur le sol US. Dans la capitale des Émirats arabes unis, il va pouvoir amener avec lui les meilleurs Européens, et un certain Fribourgeois nommé Volkan Oezdemir pourrait bien être de la partie…