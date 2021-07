Biélorussie : Une figure de l’opposition condamnée à 14 ans de prison

Viktor Babaryko, qui comptait se présenter à l’élection présidentielle d’août 2020, a été condamné mardi, à 14 ans de prison pour corruption, selon ses soutiens.

L’opposant et ancien banquier de 57 ans était considéré à son arrestation comme l’adversaire le plus sérieux d’Alexandre Loukachenko à la présidentielle. Il a également été condamné mardi à environ 45’000 euros d’amende et l’interdiction d’exercer des fonctions de direction, selon un journaliste indépendant présent à l’audience. L’accusation soutient qu’il a commis ces forfaits quand il était à la tête de Belgazprombank, filiale biélorusse d’une banque appartenant au géant russe Gazprom.

Mouvement de protestation

Sept autres ex-employés de cette banque, qui ont plaidé coupable et témoigné contre M. Babaryko, ont été condamnés à des peines allant de trois à six ans de prison, selon ce journaliste indépendant. La réélection de M. Loukachenko a déclenché l’été dernier un mouvement de protestation inédit qui a rassemblé des mois durant des dizaines de milliers de manifestants.

La plus proche conseillère de M. Babaryko, Maria Kolesnikova, a été l’une des trois figures féminines menant la contestation après les arrestations de plusieurs candidats déclarés. Elle a été incarcérée après avoir refusé de s’exiler. Les deux autres, Svetlana Tikhanovskaïa devenue l’égérie de l’opposition et Veronika Tsepkalo, ont fui la Biélorussie. La condamnation de M. Babaryko intervient dans un climat de poursuites tous azimuts contre opposants, ONG et journalistes. «On peut construire un pays avec des valeurs humanistes où l’individu sera respecté», avait lancé M. Babaryko fin juin, lors de son procès, disant croire à une «Biélorussie heureuse, honnête et ouverte».