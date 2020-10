Venezuela : Une figure de l’opposition quitte Caracas pour l’Espagne

Leopoldo Lopez, mentor du leader de l’opposition Juan Guaido, a quitté en secret l’ambassade d’Espagne de Caracas où il était réfugié depuis 18 mois.

Leopoldo Lopez, figure de l’opposition vénézuélienne et mentor de son chef de file Juan Guaido, est en route pour l’Espagne après avoir quitté «clandestinement» la résidence de l’ambassadeur d’Espagne à Caracas où il était réfugié depuis 18 mois.

«Je peux confirmer qu’il a quitté l’ambassade de sa propre volonté et qu’il est parti en secret, de façon clandestine, du Venezuela en passant la frontière avec la Colombie», a déclaré à l’AFP son père Leopoldo Lopez -ils portent tous les deux le même nom- qui vit en Espagne. L’opposant a quitté la résidence «il y a deux jours environ» et a passé la frontière avec la Colombie vendredi, a-t-il ajouté. «Nous espérons qu’il sera ici demain (dimanche, ndlr)», a dit Leopoldo Lopez qui est député européen du Parti populaire espagnol (droite).

Condamné à 14 ans de prison

Le ministre vénézuélien des Communications Freddy Nanez a ironisé sur la fuite de Leopoldo Lopez. «Il a juré qu’il ne partirait jamais et a fui son auberge espagnole sans tirer un coup de feu. Tout le monde le traite de lâche», a écrit le ministre sur Twitter.

Leopoldo Lopez avait été arrêté en 2014 et avait passé près de trois ans en prison avant d’être placé en résidence surveillée en 2017. Il devait purger une condamnation à près de 14 ans de prison, accusé d’avoir incité aux manifestations contre le gouvernement de Nicolás Maduro qui avaient fait 43 morts et plus de 3000 blessés.