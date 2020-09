Italie : Une figure de proue de «Occupy Wall Street» décède

L’anthropologue américain David Graeber, qui dénonçait les dérives du capitalisme et enseignait à Londres, s’est éteint à l’âge de 59 ans.

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages dont «Dette: 5000 ans d’histoire», «Bureaucratie, l’utopie des règles» et «Bullshit jobs», dans lequel il dénonçait les «jobs à la con» sans la moindre utilité sociale. Ancien professeur à l’université Yale et à Goldsmiths, University of London, David Graeber enseignait l’anthropologie à la London School of Economics (LSE). Il était par ailleurs un fervent soutien du mouvement d’indépendance des Kurdes au Moyen-Orient.