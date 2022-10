50 Cent: figure du rap à voir à l’Arena de Genève

50 Cent à Genève : Une figure du rap US à voir à l’Arena

50 Cent, c’est des tubes indémodables. On pense ici à «In Da Club», dont le clip a été vu plus de 1,5 milliard de fois sur YouTube, «Candy Shop» ou encore «P.I.M.P» réalisé avec Snoop Dogg. Le New-yorkais de 47 ans ne manquera pas de les interpréter sur la scène de l’Arena, à Genève, vendredi 21 octobre 2022.

Depuis le début de sa carrière, 50 Cent, c’est aussi plus de 30 millions d’albums vendus dans le monde et des récompenses à la pelle dont un Grammy Award, 13 Billboard Music Awards, quatre BET Awards et trois American Music Awards. Pour finir, le rappeur, qui avait fait sensation au Super Bowl 2022, a également fait de nombreuses apparitions, la plupart du temps dispensables, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Dans tous les cas, l’homme est une figure de la culture hip-hop américaine. Immanquable.