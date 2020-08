Israël Une file indienne devant l’hôtel pour abuser d’une ado

Trente hommes ont violé une jeune fille de 16 ans en état d’ébriété dans une station balnéaire. Deux suspects ont été arrêtés.

L'adolescente avait déposé plainte la semaine dernière pour un viol collectif présumé par 30 hommes, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police israélienne, Micky Rosenfeld. «Deux suspects ont été arrêtés en lien avec un incident sous enquête et impliquant une adolescente de 16 ans dans une ville du sud du pays», a-t-il ajouté.

Dès jeudi soir, des manifestations spontanées ont eu lieu dans différentes villes comme Tel-Aviv et Jérusalem, en soutien à la jeune fille et pour condamner les violences sexuelles infligées aux femmes. Et vendredi, un rassemblement s'est tenu dans la ville de Hadera (nord) d'où est originaire un des suspects, en présence du maire de la ville.