Vendredi matin, la police genevoise a arrêté quatre personnes soupçonnées d’avoir vendu des certificats covid frauduleux. A savoir, des pass tout ce qu’il y a de plus officiels, émis dans un centre de vaccination, mais délivrés à des personnes non vaccinées. La filière mis au jour aurait écoulé quelque 200 sésames depuis l’été. Le quatuor, a indiqué le procureur général Olivier Jornot, était composé de plusieurs astreints de la protection civile officiant dans un centre de vaccination genevois et de rabatteurs. Les personnes arrêtées sont soupçonnées de faux dans les titres et de corruption. Elles risquent des jours-amende ou des peines de prison. Les acquéreurs, une fois identifiés, seront également poursuivis.