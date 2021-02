France : Une filière de médicaments vers l’Égypte démantelée

Après un an d’investigations, des enquêteurs français ont démantelé une importante filière de revente de médicaments vers l’Égypte.

Les investigations, qui ont duré un an a précisé à l’AFP le colonel Ludovic Lherhart, ont permis l’interpellation de 15 personnes, la majorité en région parisienne et une en Italie, ainsi que la saisie de plus de 400’000 euros de médicaments français et plusieurs dizaines de milliers d’euros en liquide.