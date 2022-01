Etats-Unis – Une fille de 8 ans tuée par balles perdues à Chicago

États-Unis : Une fille de 8 ans tuée par balles perdues à Chicago

Une petite fille récemment arrivée du Mexique est tombée sous les balles de gangs rivaux ce week-end à Chicago.

«Pas de mot»

Chicago enregistre depuis des années le plus grand nombre d’homicides par arme à feu de tous les États-Unis et les statistiques ont encore empiré en 2021 avec 836 meurtres. Mais les balles perdues font des victimes régulièrement dans l’ensemble du pays: un bébé de 11 mois est dans un état critique après avoir reçu une balle dans la joue à New York la semaine dernière, et un Britannique, qui rendait visite à sa petite amie américaine, a été tué dans son sommeil à Atlanta il y a huit jours.