Brésil: Une fille et un adolescent tués par balle dans une favela de Rio

«L’un d’eux était armé d’un pistolet (…), et selon les agents qui étaient sur place, il leur a tiré dessus et ils ont dû riposter», poursuit le communiqué. Par la suite, une manifestation d’habitants du quartier a eu lieu dans la même rue et «un bus a été incendié», selon la police, qui a précisé que des pompiers et d’autres policiers avaient été appelés en renfort. Dans son communiqué, la PM dit avoir «été informée ultérieurement qu’un enfant avait été tué par balle dans la favela Morro do Dendê».