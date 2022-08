Famille royale : Une fillette a invité le prince George à son anniversaire

«Le duc et la duchesse de Cambridge m’ont demandé de vous remercier pour votre lettre dans laquelle vous invitez le prince George à votre 6e anniversaire. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps pour répondre», commence le courrier. Le texte poursuit: «Leurs Altesses Royales ont été extrêmement reconnaissantes de votre gentille invitation. Toutefois, après avoir soigneusement examiné les possibilités, je suis au regret de vous dire que leurs Altesses Royales se sentent obligées de refuser». Kate et William, toujours par l’intermédiaire de leur secrétaire, ont ajouté qu’ils étaient «immensément touchés que la fillette ait pris la peine d’écrire» au prince George: «C’était vraiment très attentionné de votre part et leurs Altesses Royales m’ont demandé de vous envoyer leurs plus chaleureux remerciements et leurs meilleurs vœux».