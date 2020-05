Bâle-Campagne

Une fillette abusée se confie à une thérapeute, qui met 12 jours à agir

Une enfant de huit ans a confié à une pédopsychiatre être victime de graves sévices sexuels de la part de son père. Cette dernière n’a pas alerté les autorités malgré la gravité de la situation.

Les faits remontent au 22 avril. Ce jour-là, une fillette de huit ans confie à une médecin du service bâlois de psychiatrie pour enfants et adolescents qu’elle est victime de violences sexuelles de la part de son père depuis des années.

Dans un enregistrement audio, publié mercredi dans la «Basler Zeitung», la jeune fille décrit les faits avec clarté, laissant son interlocutrice sans voix. «Il m'attachait, m'embrassait et me transperçait avec son épée.» Le pédophile présumé aurait également menacé sa petite fille de mort si elle résistait au viol ou en parlait à qui que ce soit. Selon les dires de la petite, l’homme a, aussi loin qu’elle s’en souvient, toujours eu «des gestes effrayants». Elle a d’ailleurs rapporté que son géniteur avait un jour violé des moutons dans un pâturage et s’était adonné à ce qui ressemble à des rituels satanistes.