Suède : Fillette de 10 ans attaquée à coups de couteau en plein jour dans un parc

Un homme accusé d’avoir poignardé une fillette néerlandaise de 10 ans et sa grand-mère à Göteborg en Suède a été placé en détention provisoire vendredi après-midi pour «tentative de meurtre», a annoncé le procureur chargé de l’affaire. Le suspect de 36 ans était déjà connu des services de police mais sans lien établi avec la jeune victime.

L’enfant, qui était en visite chez ses grands-parents en Suède, avait été hospitalisée jeudi dans un état «grave mais stable», selon la police. Selon les médias suédois, la fillette a été touchée à l’estomac et au cou. Sa grand-mère, une Suédoise de 65 ans, a également été blessée légèrement au bras en essayant d’intervenir.

Plaqué au sol par des passants

Les événements se sont déroulés en plein jour jeudi aux alentours de 12 h 35 à Brunnsparken, un parc du centre de la deuxième plus grande ville de Suède. L’auteur présumé a été arrêté sur place peu après avoir poignardé la victime. Un groupe de jeunes passants est parvenu à plaquer l’agresseur au sol jusqu’à l’arrivée de la police.

Le suspect, qui a été entendu, n’a ni nié ni avoué les faits, selon le parquet. À ce stade, rien n’indique qu’il connaissait ses victimes, d’après la police suédoise et le motif de l’attaque reste pour l’instant inconnu. Selon le quotidien suédois «Aftonbladet», l’agresseur souffrirait de toxicomanie et serait depuis longtemps connu des services sociaux et des autorités.