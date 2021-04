Alerte enlèvement en France : Une fillette de 8 ans enlevée par trois hommes dans les Vosges

Le dispositif Alerte enlèvement a été déclenché mardi pour une petite fille de huit ans, enlevée par trois hommes, alors qu’elle était chez sa grand-mère dans les Vosges.

Le dispositif Alerte enlèvement a été déclenché mardi pour une petite fille de huit ans, enlevée par trois hommes alors qu’elle était chez sa grand-mère dans les Vosges, ont indiqué la gendarmerie et le procureur de la République d’Epinal. «Mia Montemaggi, fillette de 8 ans, de type européen, mesure 1m30, yeux bruns, cheveux longs et bruns avec une frange, porteuse de petites boucles d’oreilles en or avec un dessin rouge, habillée d’un pantalon noir, d’un t-shirt, d’un gilet gris zippé avec des points dorés, d’une doudoune blanche avec des pois noirs et doublure en fourrure blanche», détaille l’alerte.