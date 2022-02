Canton de Berne : Une fillette de 8 ans retrouvée sans vie dans une forêt

La police bernoise informe que le corps a été découvert dans la commune de Köniz. Aucune piste n’est pour l’heure écartée.

La triste découverte a eu lieu mardi en début de soirée, à Niederwangen, dans la forêt du Könizberg, commune de Köniz (BE). Police et ambulanciers ont été dépêchés sur les lieux et ont tenté une réanimation, mais la fillette est décédée sur place. La police bernoise indique qu’il s’agit d’une fille de 8 ans, domiciliée dans le canton de Berne. Les causes du décès ou la présence d’éventuelles blessures ne sont pas communiquées pour l’instant.