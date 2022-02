Etats-Unis – Une fillette disparue depuis deux ans retrouvée cachée sous un escalier

Une fillette disparue il y a plus de deux ans dans le comté de Tioga, dans l’État de New York, a été retrouvée vivante, cachée sous un escalier au sous-sol d’une résidence, selon le «Times Union» .

Kimberly Cooper, 33 ans, et Kirk Shultis Jr, 32 ans, ont été inculpés pour mise en danger de la vie d’un enfant et pour interférence dans la garde d’un enfant. Le grand-père biologique de la fillette, Kirk Shultis Sr, 57 ans, qui se trouvait également au domicile lors de la perquisition, a été inculpé pour les mêmes charges.

«Une paire de petits pieds»

Shultis Jr aurait surgi à Saugerties après que la petite fille, alors âgée de 4 ans, se soit volatilisée de Spencer, dans le comté de Tioga, en juillet 2019. Au cours de son enquête sur la disparition de l’enfant, la police avait pourtant visité la résidence à plusieurs reprises et avait parlé à la fois à Shultis Jr et à Shultis Sr. D’après les dires du père biologique, la mère aurait enlevé la fillette pour fuir dans un autre État. Et même lorsque la police leur a signifié le mandat de perquisition, père et fils ont maintenu que ni l’enfant ni Kimberly Cooper n’étaient là, et se sont plaints d’être harcelés par la police.