États-Unis : Une fillette héroïque sauve sa famille d’une mort certaine

Une écolière de 9 ans a eu le bon réflexe lorsque ses parents ont été incommodés par une fuite de monoxyde de carbone, la semaine dernière dans le Massachusetts.

Jayline Barbosa Brandão était au lit, jeudi dernier dans sa maison de Brockton (Massachusetts), quand elle a entendu son papa hurler. Inquiète, l’écolière de 9 ans s’est précipitée auprès de lui et a découvert sa maman inconsciente. Rapidement, le père de la fillette a lui aussi commencé à défaillir. Le couple a été terrassé par du monoxyde de carbone émis par un générateur. Incroyablement perspicace, Jayline s’est emparée du téléphone portable de son père pour appeler les secours.

L’appareil étant verrouillé, la jeune fille ne s’est pas laissé décourager: «Je l’ai débloqué en utilisant le visage de mon papa», explique-t-elle à WXFT . Dans la foulée, Jayline a emmené sa petite sœur de 7 ans à l’extérieur et s’est rendue chez un voisin pour trouver de l’aide. La mère de l’écolière s’est réveillée dans l’ambulance, en route pour l’hôpital. «Elle a été si maligne. C’était vraiment effrayant. Si elle n’avait pas appelé tout de suite les secours, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer», confie Marcelina Brandao.

Après le passage d’une forte tempête dans la région, la famille de Jayline s’était retrouvée sans électricité pendant trois jours. Les habitants avaient donc loué un générateur, qu’ils avaient installé près de la porte arrière de leur maison. Ils n’avaient fait fonctionner l’appareil que pendant de courtes périodes, parce qu’il était bruyant. Ensuite, Marcelina et son mari avaient tout débranché et apporté le générateur dans la maison pour le garder en sécurité. Une erreur qu’ils ne commettront plus à l’avenir.