États-Unis : Une fillette meurt sur une attraction: «Quelqu’un est tombé»

Une enfant de 6 ans a perdu la vie dimanche dans un parc à thème du Colorado. Elle serait tombée d’un manège simulant une chute libre.

Les visiteurs du parc doivent signer une décharge de responsabilité avant de monter dans les manèges ou les attractions. Une enquête a été ouverte et le Département du travail et de l’emploi du Colorado va envoyer un inspecteur sur les lieux ce mardi. Le parc a été temporairement fermé et a publié lundi un message sur son site: «Le soir du 5 septembre, un décès s'est produit au Glenwood Caverns Adventure Park. Une enquête est en cours. Nous sommes profondément attristés et vous demandons de garder la famille de la personne décédée dans vos pensées et vos prières.»