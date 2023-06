Balsthal: fillette de 8 ans mordue par un serpent venimeux

La course d’école a failli virer au drame. Jeudi après-midi, une fillette de 8 ans a été mordue par un serpent venimeux, près de Balsthal. L'enseignant a immédiatement alerté le 144, qui a d’abord fait appel aux services de secours terrestres. Comme la petite présentait de plus en plus de symptômes d'intoxication tels que des étourdissements, des vomissements et une tension artérielle basse, le service de secours a alerté la REGA pour un transport rapide vers un hôpital.