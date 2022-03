Guerre en Ukraine : Une fillette qui avait fui son pays trouve la mort en Italie

La petite Taia, 5 ans, a été mortellement percutée par un véhicule, dimanche en Calabre. Elle serait la victime collatérale d’un règlement de comptes.

Taia avait à peine retrouvé un semblant de vie paisible, mais c’est le long d’une route italienne qu’elle a trouvé la mort, dimanche. Originaire de Tersipol, non loin de la frontière polonaise, la petite Ukrainienne de 5 ans est arrivée à Crotone (Calabre) le 26 février avec sa mère, prénommée Luda. Mère et fille n’avaient emporté avec elles que de maigres affaires, mais elles se savaient en sécurité dans la ferme où travaillait un membre de leur famille. Taia se promenait avec sa cousine de 16 ans et le petit ami de celle-ci quand un fourgon est arrivé à toute vitesse, rapporte le «Corriere della Sera».