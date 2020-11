L’accident a été immortalisé par une caméra de surveillance. Sur ces images, on peut voir que la petite fille semble en état de choc mais qu’elle parvient tout de même à se relever et à rentrer chez elle. Témoin de cette scène effroyable, un voisin a alerté les secours et l’enfant a été admise aux soins intensifs, où elle a passé une nuit.