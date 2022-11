Inde : Une fillette vient au monde avec huit embryons dans son estomac

L’équipe médicale a alors fait une découverte surprenante: huit fœtus non développés étaient présents dans l’estomac de la fillette. Après avoir gardé cette dernière sous observation pendant vingt et un jours, les médecins l’ont opérée afin de retirer les embryons. Une intervention de 90 minutes, dont la jeune patiente se remet bien.

Rare cas de «fœtus in fœtu»

Le bébé souffrait de ce qu’on appelle «fœtus in fœtu» ou, plus communément, le jumeau parasite ou cannibale. Une anomalie congénitale rare qui concernerait une naissance sur 500’000. Elle est caractérisée par la présence de plusieurs embryons qui coexistent in utero jusqu’à ce qu’un des deux cesse son développement et soit «absorbé» par le plus robuste.