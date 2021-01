Choix de première ronde des Buffalo Sabres en 2019, l’attaquant Dylan Cozens s’est inscrit trois fois au pointage (un but dans la cage vide et deux assists) alors que Devon Levi, qui n’a pas accordé de goal dans la phase éliminatoire du tournoi, a capté ou détourné les 28 tirs adressés par la sélection entraînée par Igor Larionov.

Blanchi pour la troisième fois du tournoi, le gardien québécois, repêché au septième tour par les Florida Panthers en 2020, n’a capitulé que trois fois en six parties dans la bulle du Rogers Place. Son taux d’efficacité: 97,4%.

« Il y a beaucoup de pression et d’émotion dans ce tournoi et tu veux être du dernier match, a expliqué l’entraîneur André Tourigny en visioconférence après la rencontre. Tu vois tes joueurs travailler fort chaque jour, mettre leur cœur à l’ouvrage et c’est pareil pour le personnel d’entraîneurs. Tu veux faire partie de quelque chose de spécial. La finale sera quelque chose de spécial. »