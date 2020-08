Drôle d’ambiance au FC Bâle

La chance en or d’YB

Les Young Boys de Berne disposent d’une occasion en or de remporter leur premier doublé Coupe-Championnat depuis 1958. En cas de victoire, il s’agirait aussi du premier triomphe en Coupe de Suisse des Bernois depuis 33 ans et le succès 4-2 après prolongations face à Servette en 1987. Plus récemment, les finales de Coupe n’ont toutefois pas souri à YB, qui s’est incliné en 2018 (contre Zurich), 2009, 2006 et 1991 (à chaque fois contre le FC Sion).