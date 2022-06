Basketball : Une finale empreinte d’histoire en NBA

Les Golden State Warriors affronteront les Boston Celtics dès jeudi soir. Ces deux franchises sont parmi les pionnières de la Ligue nord-américaine, créée comme elles en 1946.

En 1964, au plus fort de leur hégémonie, marquée par neuf championnats remportés d’affilée, les C’s avaient pris le meilleur sur les Warriors de San Francisco, avec en toile de fond la rivalité des géants Bill Russell et Wilt Chamberlain.

Boston à un train d’enfer

S’ils y parviennent ils offriront un 18e sacre à Boston, pour reprendre leurs distances sur les Lakers, rivaux honnis qui les avaient rejoints au sommet du palmarès en 2020, après avoir battu Miami. Miami, qui avait alors barré la route des Celtics en finale de Conférence Est dans la bulle d’Orlando et dont ils se sont vengés dimanche, au bout d’un 7e match décisif en Floride, point d’orgue de six mois menés à un train d’enfer.

Car à mi-saison, Boston, en négatif (20 victoires-21 défaites), végétait à la onzième place, hors-course des play-off. Puis, sous la houlette de son rookie d’entraîneur Ime Udoka, une alchimie s’est créée, fortifiée par une prise de conscience de Tatum et Brown, désireux de prouver qu’ils peuvent jouer ensemble, et l’équipe de se hisser en 2e position.

«ADN de champions»

Le retour en pleine lumière s’articule autour du «big 3» originel: les «Splash Brothers» Curry/Thompson, probablement la meilleure paire de shooteurs de l’histoire, et Draymond Green, l’âme «guerrière" de l’équipe. Leur «ADN de champions», comme aime à le rappeler Kerr, a parlé en play-off, pour écarter Denver et Nikola Jokic, Memphis et Ja Morant, Dallas et Luka Doncic.