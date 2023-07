Ramos-Vinolas et Cachin en finale à Gstaad

La surprise Pedro Cachin

Dans la deuxième demi-finale, Pedro Cachin (ATP 90) a été encore plus expéditif. Il a battu Hamad Medjedovic (ATP 183) en 63 minutes, 6-3 6-1. Le Serbe était issu des qualifications. Breaké d’entrée, il n’est pas parvenu à revenir dans la première manche et a complètement perdu pied dans la seconde.

En attendant Stan Wawrinka

Cette finale du simple sera suivie par celle du double. Et pour une fois, ce sera peut-être le match le plus attendu de la journée du dimanche. Elle mettra aux prises la paire suisse composée de Dominic Stricker et Stan Wawrinka à la tête de série No 1 du tournoi: le duo formé par le Brésilien Marcelo Demoliner et le Néerlandais Matwé Middelkoop.