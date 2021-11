«LoL» – Une finale épique a couronné les Chinois d’EDG

E-sport : Une finale épique et indécise a couronné les Chinois d’EDG

L’équipe de l’empire du Milieu a réussi samedi à renverser les favoris coréens de DWG Kia et à s’imposer 3-2 lors des Worlds de «League of Legends».

La déception est à la hauteur des attentes pour DWG Kia . Les champions du monde 2020 ne sont pas parvenus à réaliser le doublé, samedi en finale des Worlds de «League of Legends». L’équipe coréenne faisait pourtant figure de grandissime favorite pour se succéder à elle-même, tant elle avait été impressionnante durant tout le tournoi. Notamment en demi-finale face à ses compatriotes de T1, malgré la perte de ses deux premières manches de la compétition.

Solidité et constance

Mais le No 1 coréen a flanché en finale (3-2) contre le No 1 chinois (EDG). C’est la toute première fois qu’une équipe de la ligue de l’empire du Milieu (LPL) s’impose à ce stade de la compétition contre ses rivaux régionaux de la LCK. Mais EDG n’a rien volé: l’équipe a parfaitement su gérer les entames de match, prenant très souvent l’avantage. Après avoir remporté la première manche, EDG a laissé filer les deux suivantes à DWG Kia, très convaincant dans les teamfights. Dos au mur, l’équipe chinoise a parfaitement su réagir pour revenir à égalité puis pour s’imposer dans le match décisif, seulement le deuxième dans l’histoire des Worlds. Notamment grâce à ses deux… Coréens, Scout, qui a parfaitement jugulé Showmaker, et Viper.