E-sport  - Une finale fraternelle qui entérine le règne du Brésil

Après quatre ans de domination américano-européenne, les spectateurs du Six Invitational ont assisté à l’avènement d’une nouvelle ère dimanche dans l’histoire de «Rainbow Six Siege»: celle du Brésil et de ses joueurs au talent fou, incarnée par la victoire (3-2) des Ninjas in Pyjamas face à leurs compatriotes de la Team Liquid en finale du Mondial à Paris. À l’issue d’une confrontation sous haute tension, NiP est ainsi devenue la première équipe auriverde à soulever le célèbre marteau du jeu de tir d’Ubisoft.