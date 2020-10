«League of Legends» : Une finale inédite avec les stars de demain

Le titre mondial se disputera entre les surprenants Chinois de Suning et les Coréens de Damwon, qui ont éliminés les Européens de G2.

Les stars de «League of Legends» Faker, Caps ou encore Jackeylove ne pourront que regarder la finale des Worlds, samedi dès 11h. Triple champion du monde, le premier n'a pas réussi à se qualifier avec T1 (ex-SKT), marquant la plus grande surprise avant la phase finale du championnat du monde. Présent en demi-finale avec son équipe G2, le Danois Caps n'aura, lui, pas la possibilité de tenter de décrocher enfin le titre mondial, après avoir disputé la finale 2018 avec Fnatic puis celle de 2019 avec son équipe actuelle.

Quadruples champions d'Europe en titre, G2 a subi la loi du No 1 coréen, Damwon en s'inclinant 3-1, samedi. L’équipe de Caps et Perkz a même sombré lors de la dernière manche, perdue sur un véritable stomp en seulement... 19 minutes. MVP de cette demi-finale, Beryl (Damwon) a donné une leçon à Mickyx, qui est passé totalement à côté de son match, alors que le joueur de G2 a fait preuve d'une remarquable constance tout le long de 2020. La victoire de Damwon signe le retour en finale d'une équipe coréenne, après deux ans d'absence. Une éternité.

La Chine pourra prétendre conserver son titre, remporté en 2018 par IG puis en 2019 par FPX. Mais elle devra faire confiance à sa troisième équipe, Suning, qui a réussi l'exploit de battre la meilleure équipe de l'Empire du Milieu cette année, TES et sa star Jackeylove. Le champion 2018 avec IG a été totalement muselé par Suning (défaite 3-1). Les surprenants Suning, sont même passés de la 11e place de LPL, le championnat chinois, au printemps, à une qualification avec la manière en finale des Worlds. Et cela, alors qu'aucun de ses joueurs n'avait gagné de Best of 5 à l'international avant cette année. Le conte de fée continuera-t-il pour Suning face à Damwon, qui fait figure de favori? Réponse samedi.