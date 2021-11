Tennis : Une finale Muguruza – Kontaveit à Guadalajara

L’Espagnole affrontera l’Estonienne en finale du Masters féminin. Parviendra-t-elle à s’imposer, comme dimanche en phase de groupes? Réponse la nuit prochaine.

Une affiche inédite et indécise: Garbiñe Muguruza (tête de série No 6) et Anett Kontaveit (No 8) se sont débarrassées de Paula Badosa (7) et Maria Sakkari (4) en demi-finales et s’affronteront pour le gain du Masters WTA, la nuit prochaine à Guadalajara (2h 30 du matin heure suisse).