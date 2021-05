Tennis - Une finale Shapovalov-Ruud au Geneva Open

Le Canadien de 22 ans affrontera donc Casper Ruud en finale. Très solide, le Norvégien (ATP 24) s’est appuyé sur sa grosse première balle et son coup droit de mammouth pour réussir ce que ni Roger Federer, ni Dominic Stricker n’avaient su faire avant lui: déboulonner l’Espagnol Pablo Andujar (ATP 75), qui n’a cette fois-ci rien pu faire (6-3 6-2 en 1h19). Ruud, qui restait sur trois demi-finales consécutives perdues (Madrid, Munich et Monte-Carlo), était ravi d’avoir enfin franchi le cap. Il proposera à n’en pas douter une opposition substantielle à Shapovalov, qui partira légèrement favori vu l’envie et la forme qu’il affiche en ce moment - le Canadien avait poussé Rafael Nadal dans ses derniers retranchements, la semaine passée à Rome.