Sienna Weir, finaliste de Miss Univers, est décédée à 23 ans

Passionnée depuis l’âge de 3 ans, la jeune femme avait l’habitude de monter à cheval plusieurs fois par semaine et de participer à des compétitions. Pourtant, la chute survenue le 2 avril dernier à Sydney lui a été fatale, ses blessures étaient en effet trop importantes.

Le jeune femme faisait partie des 27 finalistes du programme Miss Universe Australia 2022. Son agence de mannequin lui a rendu hommage sur Instagram avec une vidéo accompagnée du message «Pour toujours dans nos cœurs». De nombreux internautes ont réagi, affirmant qu’elle était «l’âme la plus gentille» et «magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur». Son compagnon et ses proches lui ont aussi fait honneur sur les réseaux sociaux.