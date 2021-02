Tu ne sais pas quoi regarder depuis ton canapé? Pas de soucis, on a quelques conseils pour toi. Dans notre troisième épisode vidéo d’«On s’mate quoi?» on te parle de la savoureuse série «OVNI(s).

Le pitch

En 1978, un ingénieur spatial très cartésien se retrouve à la tête du GEPAN, un bureau qui enquête sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il va essayer de trouver des explications scientifiques et rationnelles à chaque fois que des gens pensent avoir vu une soucoupe volante, mais son scepticisme va vite être mis à l’épreuve…

Pourquoi vous devez regarder «OVNI(s)»

Des flamants roses qui tombent du ciel, une boule disco géante qui apparaît en pleine forêt, Steven Spielberg qui débarque en France à la recherche d’inspiration pour son prochain film… Le scénario est délirant, l’humour décalé, et on n’arrête pas de rigoler.

TOUS les personnages sont intéressants et atypiques à leur façon. L’équipe du GEPAN, une bande de bras cassés hypertouchants, donne un peu l’impression de vivre sur une autre planète. Nos chouchous, Vera et Rémy, sont interprétés par les épatant-es Daphné Patakia et Quentin Dolmaire. Quant à l’ingénieur Didier, c’est le toujours aussi bon Melvil Poupaud («Été 85», «Grâce à Dieu», «Laurence Anyway») qui lui prête ses traits.