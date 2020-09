De nombreux médecins ont reçu cet été une lettre d’Assura les informant du nouveau modèle que l’assurance maladie compte lancer dès l’an prochain: «Qualimed». Avec pour but de réduire les coûts de la santé, cette option empêchera un médecin de famille d’envoyer directement son patient chez un spécialiste, rapporte le «Tages-Anzeiger». Au contraire, pour toute une série d’affections (cardiologie, urologie, digestion notamment), le généraliste devra envoyer son rapport à la société Better Doc, basée à Cologne et en cours d‘implantation en Suisse. C’est elle qui choisira ensuite trois spécialistes à proposer au patient pour poursuivre le traitement.

Médecins suisses dans le comité d’experts

«Il existe de grandes différences de performance entre les médecins, explique la fondatrice de Better Doc Donata von Dellingshausen dans la «Deutsches Ärzteblatt». L’orientation ciblée des patients vers les bons prestataires conduit automatiquement à une réduction des complications et à de meilleurs résultats, donc à une réduction considérable des coûts de traitement.» L’évaluation des praticiens comprend la formation, les publications, les statistiques sur les cas et les commentaires des patients, et passe par un comité d’experts qui comportera aussi des médecins suisses.

Assura cherche maintenant des médecins partants pour pour mettre en place ce nouveau modèle, et compte les indemniser financièrement pour leur «orientation vers une autorité indépendante». Mais le principe crispe beaucoup d’entre eux. Le réseau Medix, l’un des plus grands regroupements de cabinets et de généralistes de Suisse, a recommandé à ses plus de 700 membres de ne pas participer à ce «produit d’assurance bizarre, une insulte paternaliste envers les médecins de famille», écrit son président Felix Huber. Il estime que les caisses maladie n’ont pas leur place dans les décisions médicales et le choix des spécialistes, et reproche à Assura ses nouveaux modèles «naïfs» et loin de la réalité. Il craint des retards administratifs, des coûts supplémentaires, et surtout une rupture de confiance entre le généraliste et son patient.