Vaud: Infolog et ses clients ont été victimes d’un hacking

Personne n’est à l’abri des cyberattaques. Pas même les entreprises spécialisées dans l’informatique. Pour preuve, la semaine dernière, la société vaudoise Infolog a été victime d’un hacking dans la nuit de lundi à mardi. En cascade, tous ses clients – parmi lesquels des communes, des PME ou encore des entreprises de l’industrie automobile et des services industriels – ont été impactés. «Nous avons constaté le piratage mardi matin. Immédiatement, nous avons mis tous les systèmes de nos clients hors service. Nos techniciens ont ensuite travaillé jour et nuit, jusqu’à jeudi soir, pour tout restaurer», explique une collaboratrice d’Infolog, dont le siège social se trouve à Saint-Sulpice (VD).

Client d’un concessionnaire Mercedes de la chaîne Leuba, un Neuchâtelois a découvert le hacking par hasard. «J’ai voulu prendre un rendez-vous, via leur site. Mais j’ai senti qu’il y avait quelque chose de bizarre. J’ai alors téléphoné et c’est là qu’on m’a informé que toute l’informatique était en panne, à la suite d’une cyberattaque. Ce qui me gêne le plus, c’est que personne ne nous a avertis et, surtout, je ne sais pas si mes données personnelles vont se retrouver sur le darknet.»