Suisse : Une firme propose des prêts pour payer une place en crèche

Des prêts à 3% sont proposés par une nouvelle société, pour aider les parents à financer le coût d'une crèche. Mais une experte s'inquiète des risques d’endettement.

Les places en crèche peuvent vite grever un budget. La garde d'enfants peut coûter jusqu'à 130 francs par enfant et par jour, en fonction des villes et des revenus des parents, selon une récente étude de Credit Suisse. Pour les jeunes parents qui sont au début de leur carrière, la charge financière va donc rapidement devenir très importante. Lancée mardi, la société Awina propose des prêts spécialement destinés à financer les places en crèche, qu'elle présente comme une première en Suisse.

Cette offre couvre au maximum la moitié des frais de garde. L'argent va directement à la crèche, ce qui empêche que le prêt soit utilisé pour une nouvelle voiture, précise Awina. Les parents doivent commencer à rembourser au plus tard lorsque l'enfant entre à l'école maternelle, par mensualités. Le taux d'intérêt annuel est de 3%. Comme pour les établissements de crédit classiques, la loi exige que les demandeurs prouvent leur solvabilité et leur capacité d'emprunt. Il s'agit de maintenir le risque d'endettement aussi bas que possible, a indiqué Awina à «20 Minuten». Si une personne ne peut pas rembourser le prêt, la société promet d'examiner les cas individuellement et il n'est pas prévu qu'elle travaille avec une agence de recouvrement de créances.