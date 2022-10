Fruits : Une firme suisse réussit à importer des oranges peu «conformes»

Avec la mention «Destinées à la transformation», l’entreprise Gebana peut vendre des agrumes grecs qui sortent des critères de l’UE en matière de couleur, diamètre et aspect.

La société zurichoise Gebana réussit à importer de Grèce des oranges de toutes les formes et de toutes les couleurs. Car la teinte ne joue aucun rôle pour le goût. Photo d’illustration/Getty Images

En matière de commerce d’oranges, les règles de l’Union européenne (UE) sont claires: ces agrumes doivent être de couleur… orange, intacts, immaculés et d’un diamètre d’au moins 53 millimètres. Selon «20minuten», depuis 2020, Gebana, une entreprise basée à Zurich, a trouvé «un moyen de tromper» Bruxelles et d'«importer des fruits de toutes les formes et de toutes les couleurs» en provenance de Grèce.

Comment? «Sur nos caisses, nous écrivons «destinées à la transformation», explique le porte-parole Philippe Schenkel, cité par le quotidien gratuit alémanique. Du coup, Gebana peut contourner l’obstacle et importer des fruits de toutes les formes et de toutes les couleurs. Car la teinte ne joue aucun rôle pour le goût: les peaux deviennent orange lorsque le thermomètre descend en dessous de 13 degrés pendant quelques heures. Les importateurs «déverdissent» toutefois les agrumes à l’aide d’un gaz qui contient de l’éthylène, une hormone végétale.

Cultivateurs gagnants

En plus, les producteurs s’y retrouvent. Auparavant, selon «20minuten», les familles d’agriculteurs grecs devaient «écarter jusqu’à un tiers de leur récolte» en raison de la règle de l’UE et la «vendre comme oranges à jus» à un prix réduit. Et ce, «malgré une marchandise au goût irréprochable».

«Nous payons les producteurs en moyenne environ trois fois plus que s’ils vendaient les oranges bios chez le grossiste et nettement plus que s’ils devaient apporter la marchandise au fabricant de jus», reprend Philippe Schenkel. «Ils reçoivent environ 15 centimes par kilo là-bas, Gebana paie environ un franc pour la même quantité. C’est très important pour la subsistance des paysans et de leurs familles.»

Au tour des mangues et des ananas?

Les oranges sont désormais le produit le plus vendu par l’entreprise zurichoise. La saison dernière, elle a vendu un peu plus de 70’000 caisses de 13 kilos. «Les précommandes pour cette saison se déroulent bien, nous espérons pouvoir augmenter nos ventes de 20%», conclut Philippe Schenkel. Gebana pense désormais faire de même avec des mangues du Burkina Faso et des ananas du Togo.