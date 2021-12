Protection des données : Une firme zougoise soupçonnée de vendre des services d’espionnage

Une enquête de journalistes britanniques accuse un chef d’entreprise d’avoir proposé à des clients d’espionner les smartphones de certaines personnes via ses services informatiques.

Le cofondateur la société zougoise Mitto AG, qui propose des solutions informatiques et travaille avec des géants de la technologie, dont Google et Twitter, est accusé d’être impliqué dans une affaire d’espionnage présumé de téléphones portables. Une enquête signée par «Bloomberg News» en collaboration avec le «Bureau of Investigative Journalism», et relayée mardi par «Blick», indique que l’homme d’affaires aurait vendu à des clients la possibilité d’espionner les smartphones de tiers.