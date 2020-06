Autriche

Une flatulence provocante qui coûte cher

Un homme a eu la mauvaise idée de lâcher une série de pets lors d’un contrôle de police. Il a écopé d’une amende de 500 euros.

Un Viennois a écopé d'une amende de 500 euros (quelque 535 francs) pour avoir émis «une flatulence massive» lors d'un contrôle par la police locale, qui a défendu mardi la sanction en raison du caractère «délibéré» du geste. L'auteur des faits a livré au site internet d'information Ö24 son récit de la soirée, qui lui a valu une contravention à ses yeux disproportionnée et injustifiée.

«Naturellement, personne n'est mis en cause s'il lui en +échappe un+ par accident (...)", écrit la police. Mais dans ce cas précis, poursuit-elle, le jeune homme, après s'être montré «provoquant et peu coopératif», «s'est levé légèrement du banc, a regardé les agents et a manifestement de façon tout à fait délibérée émis une flatulence massive à proximité immédiate de ceux-ci».