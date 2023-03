Parlement: Une fleur aux propriétaires, une épine dans le pied des locataires

Mauvaise nouvelle pour les locataires. Le National a accepté mardi deux projets de commission visant à durcir le droit du bail. UDC, PLR et Le Centre se sont d’abord unis pour faire passer par 108 voix contre 83 une initiative parlementaire de l’ex-conseiller national Hans Egloff (UDC/ZH) qui a pour but d’empêcher les sous-locations abusives. Le bailleur pourra ainsi refuser une sous-location qui dure plus de deux ans, ou si elle représente des inconvénients majeurs pour lui. Le locataire devra en outre annoncer par écrit toute sous-location, son but et son prix, et obtenir le consentement écrit du bailleur.