Berne

Une floraison rare fait sensation

Un agave du jardin botanique de Berne fait actuellement des fleurs de plusieurs mètres de haut. Âgée d’entre 15 et 20 ans, la plante est désormais destinée à mourir.

Le jardin botanique de l’uni de Berne (Boga) annonce une petite sensation. Un agave havardiana est actuellement en floraison. Et ses fleurs mesurent environ 3,5 mètres. «Elles arrivent jusqu’au premier étage», se réjouit Flavia Castelberg du Boga. C’est la toute première fois qu’un agave de ce type fait des fleurs dans le jardin botanique. Et à en croire l’employée, ce phénomène est exceptionnel: «Cette plante entre rarement en floraison du côté nord des Alpes.»

L’agave en question a entre 15 et 20 ans et est originaire du Mexique et du Texas. Flavia Castelberg précise cependant qu’il ne survivra pas à l’été: «Après avoir fait ses fleurs, la plante mourra.»