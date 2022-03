Football – Une fois de plus, Servette fait le désespoir de Young Boys

YB, et notamment sa défense, se souviendra aussi de sa première rencontre avec Chris Bédia. Le défi physique fut très soudain. C’est sous l’impulsion de l’Ivoirien que Servette a mis les Bernois dans leurs petits souliers. Sa capacité à reproduire plusieurs efforts intenses sur un très court laps de temps a fait mal, dès la 3e minute: deux tirs contrés et un ballon récupéré pour décaler Miroslav Stevanovic, lequel a parfaitement servi Alex Schalk.

On ne peut de toute façon plus être surpris, avec Bédia. Voilà trois matches qu’il donne rendez-vous. Une vingtaine de minutes à chaque fois pour mettre au parfum de ce qu’il peut produire sur un terrain. Durant cette période, il aurait aussi pu marquer, s’il avait transformé les deux autres grosses situations qu’il a eues, en laissant à chaque fois les défenseurs bernois (Lustenberger, surtout, et Zesiger) sur ses talons. Mais David von Ballmoos, de retour au jeu, s’est interposé (9e), avant que l’attaquant genevois ne manque le cadre après son effort solitaire de la 18e minute.