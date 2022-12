Web : Une fonction cachée de Chrome le rend moins énergivore

Avec la dernière version 108 du navigateur web de Google, il est possible d’activer une option d’économie d’énergie pour prolonger l’autonomie de la batterie d’un laptop.

Google a déployé la nouvelle version 108 de Chrome qui, outre la correction de différentes failles de sécurité, introduit plusieurs nouveautés. L’une d’elles rend le navigateur web plus économe en énergie. Une option particulièrement utile pour les ordinateurs portables lorsqu’ils doivent rester débranchés pendant un long trajet, en train ou en avion par exemple.

Dissimulée, cette nouveauté doit d’abord être activée pour qu’elle s’affiche dans les paramètres du logiciel de navigation. Pour ce faire, il faut taper chrome://flags/#battery-saver-mode-available dans la barre d’adresse pour se rendre sur la page des fonctionnalités expérimentales que Google permet de tester. Puis, passer la ligne «Enable the battery saver mode feature in the settings», surlignée en jaune, de son statut «Default» à celui d'«Enabled».