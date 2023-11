Une fondation caritative basée à Genève serait liée au Hamas

La Fondation Secours Humanitaire (FSH) a mené de multiples actions de collecte de fonds en faveur des victimes de Gaza sur les réseaux sociaux et à Genève où elle a son siège. Mais en réalité, l’organisme serait en lien étroit avec le Hamas, rapporte la «SonntagsZeitung» du jour. L’actuel responsable des finances de la FSH, Faical Yaakoubi, un Suisse d’origine tunisienne, serait étroitement lié à l'organisation terroriste (lire encadré), tout comme son président, Mahmoud Baroud. Ce dernier avait rendu visite au chef du Hamas, Ismail Haniya, en 2021 à Istanbul. Là, il avait été photographié avec Anouar Gharbi, autre proche du Hamas en Suisse.

Berne enquête sur des soutiens au Hamas

Elus du PS genevois proches de la fondation

La «SonntagsZeitung» relève aussi la proximité de politiciens romands socialistes avec des organisations pro Hamas. Selon ses recherches, Anouar Gharbi, proche du Hamas, a pu à plusieurs reprises rallier des représentants de la gauche à sa cause, dont le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga, qui s’est rendu plusieurs fois au Proche-Orient avec lui. Le journal cite aussi l’ancien conseiller national Jean-Charles Rielle et sa femme, la conseillère nationale Laurence Fehlmann. Celle-ci a déposé plusieurs interventions au Parlement en accusant Israël d'«apartheid», rappelle la «SonntagsZeitung». La parlementaire explique que ces interventions n'ont jamais visé à soutenir le Hamas, mais à trouver une solution juste pour les deux peuples, Palestiniens et Israéliens.