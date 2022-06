Vaud : Une fondation pour que Lausanne soit toujours plus la capitale olympique

La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud réunissent leurs forces dans une nouvelle structure pour promouvoir le sport international.

Une nouvelle fondation voit le jour à Lausanne. Cette structure proposera un guichet unique pour les acteurs du sport international et les organisateurs d’évènements. La Fondation Lausanne Capitale Olympique regroupera le personnel des services du Canton de Vaud et de la Ville de Lausanne liés au sport international, soit l’équivalent de 3,7 postes de travail à plein temps, indique la Ville dans un communiqué. Les personnes concernées resteront toutefois rattachées administrativement aux deux collectivités publiques.

Plus de 870 millions de francs de retombées annuelles

Selon une étude publiée en octobre 2021 par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport, la Capitale olympique représente près de 3000 emplois directs et indirects et plus de 870 millions de francs de retombées annuelles pour le Canton et la Ville.