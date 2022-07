Zurich : Une fondation propose de faire écrire son travail de matu par un robot

La Schulwandel-Stiftung ( ndlr: «Fondation pour le changement scolaire» en français) a récemment distribué des flyers dans les gymnases zurichois qui invitaient à «investir peu ou pas de temps dans ton travail de maturité». Y était recherchée une personne «courageuse» souhaitant faire écrire son travail de maturité par un algorithme. L’objectif est de réaliser un faux travail de maturité qui puisse «duper l’enseignant qui examine le travail de maturité et attirer ainsi l’attention sur le fait que les algorithmes vont ébranler les fondements des systèmes existants aujourd’hui», explique Nils Landolt, enseignant à l’école primaire et fondateur de la Fondation pour le changement scolaire.

Quant au choix de l’élève, Nils Landolt précise: «Je dois sentir l’enthousiasme pour le sujet et remarquer que la personne n’est pas motivée par une paresse classique.» La fondation ajoute que tout le processus se fera de manière anonyme et devra ensuite être résolu de manière rétrospective.

L’algorithme utilisé est «un modèle de traitement linguistique capable d’acquérir des connaissances de manière autonome à partir d’internet et qui peut créer, résumer ou traduire des textes grâce à l’apprentissage en profondeur», détaille le fondateur.

On ne devrait pas obliger un élève à être malhonnête et risquer ainsi qu’il ne réussisse pas sa maturité.

Lucius Hartmann, président de la Société suisse des professeurs de gymnases, assure que les établissements sont déjà tout à fait conscients des possibilités offertes par de tels algorithmes. S’il trouve le projet de faire rédiger un travail par un robot (ou bot) tout à fait judicieux, il choisirait toutefois un autre cadre. «On ne devrait pas obliger un élève à être malhonnête et risquer ainsi qu’il ne réussisse pas sa maturité.»

Un point de vue partagé par le président de la Conférence des enseignants des écoles secondaires du canton de Zurich, Markus Huber, pour qui le projet est techniquement évident et intéressant mais «éthiquement condamnable». À ses yeux, l’élève qui se laisse entraîner dans une telle tentative passe à côté de l’objectif d’apprentissage du travail de maturité, «à savoir concevoir et rédiger soi-même un travail et le défendre à la fin lors d’une présentation orale», conclut-il.